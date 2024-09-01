“ابنك هيزقطط من الفرحة لما تنزلهاله” .. تردد قناة بطوط 2024 الجديد لمشاهدة ممتعة من أفلام الكرتون طوال اليوم

تعد قناة بطوط واحدة من القنوات الموجهة للأطفال على النايل سات، والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مصمم خصيصًا للأطفال والأسر، ومن الجدير بالذكر أنه يزداد البحث عن تردد قناة بطوط الجديد، حيث إن تلك القناة تحرص القناة على تقديم برامج تعليمية، ورسوم متحركة، وأفلام تعليمية تساهم في تطور الأطفال ذهنيًا وثقافيًا، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة بطوط

تلعب قناة بطوط دورًا مهمًا في البيئة الأسرية من خلال توفير محتوى آمن وتربوي يساعد الأطفال على تعلم المهارات الجديدة والقيم الإيجابية في بيئة ممتعة وجذابة، كما تعمل على تعزيز الروابط الأسرية من خلال برامجها التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتجدر الإشارة بأنه قد تم تحديث تردد القناة من أجل تحسين جودة البث وهذت لتوفير تجربة مشاهدة أفضل للجمهور وضمان وصول المحتوى لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، وقد جاء التردد الجديد لها كما يلي:

التردد: 10853

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

مميزات قناة بطوط للأطفال

قناة بطوط من أجمل وأروع القنوات التي تبث محتوى خاص بالأطفال الصغار، فهي تعرض باقة كبيرة من أفلام الكرتون بأعلى جودة طوال اليوم، وهي تمتلك مميزات كثيرة من ضمنها ما يلي: